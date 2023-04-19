贵州2600岁保护古木被盗割 11人被追究刑事责任

中国贵州一棵树龄达2600岁的“古楠木王”遭到盗割严重破坏，另有七株国家二级保护植物死亡，涉案的11人以危害国家重点保护植物罪，被判处有期徒刑4年至10个月不等，并处罚金共计约45万元（人民币，约15万新元）。

据贵州高级人民法院“贵州高院”微信公号星期二（4月18日）通报，贵州雷山县人民法院“双碳”巡回法庭4月12日宣判一起以国家重点保护植物楠木为犯罪对象的案件。

据通报，被告人陆某州、张某发等11名被告人被以犯危害国家重点保护植物罪追究刑事责任，根据其犯罪行为以及其在犯罪中作用等，依法判处了有期徒刑4年至10个月不同的刑罚。同时判决11名被告人及4名附带民事被告以认购碳汇的方式，对致死的楠木承担替代性修复，对受损坏“古楠木王”承担修复救助费用29万余元；此外，15人也共同承担惩罚赔偿金15万余元。

通报说，经查，被告陆某州、张某富等人为获取经济利益，在2021年9月至2021年12月期间，相互邀约盗割楠木板料出售，流窜于贵州省剑河县南哨镇、台江县南宫镇等地，以切割楠木树块的方式盗取楠木。他们将盗取的楠木出售给罗某正、杨某永等被告人，再以邮寄的方式跨省转运出售至福建、广西等地，形成了盗、运、销、购的犯罪链条。

通报称，被告人共毁坏国家重点保护植物30余株，非法交易楠木板200余块，蓄积达2.2893立方米，累计获利41万4700元。犯罪行为导致七株国家二级保护植物死亡，有2600年树龄“古楠木王”也惨遭被告人毒手，蔸部木材被盗割，树体遭到严重毁坏，奄奄一息。

据通报，被毁害的古楠木属于国家二级重点保护物，胸径为1.9米，胸围6米，树龄2600年，在当地被称为“古楠木王”。当地村民于2022年2月1日发现该古楠木树蔸处遭到切块。

法院认为，被告人陆某州等11名被告人违反国家规定，非法毁坏、出售、收购国家重点保护植物楠木，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危害国家重点保护植物罪追究刑事责任。