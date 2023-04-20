希捷科技售华为逾700万个硬盘被美政府罚3亿美元

美国商务部星期三（4月19日）说，希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。

根据美国商务部产业安全局发布的声明，处罚措施还包括一项多年强制性审计要求和暂停五年的禁令。

美国政府2019年将华为加入实体清单，禁止本国公司在未获得政府许可的情况下与其开展业务。但希捷此后仍向华为运送了740万个硬盘，并成为华为唯一的硬盘供应商。

美国商务部副部长格雷夫斯（Don Graves）在声明中说，当局致力于在世界每个角落有力地严格执行美国的出口管制，“如果没有我们的特工和分析人员对正义的坚定承诺和孜孜不倦的工作，今天的历史性行动是不可能实现的，他们正在为保护我们的国家安全做出更多的努力。”

另据路透社报道，希捷方面认为，公司在国外制造的硬盘驱动不受美国出口管制条例约束，因为它们不是美国设备的直接产品。

希捷首席执行官莫斯利在一份声明中说，“虽然我们相信，在销售硬盘驱动时，我们遵守了所有相关的出口管制法律，但我们认为……解决这个问题（达成和解）是最好的做法”。

希捷的3亿美元罚款将在五年内每季度分期支付1500万美元，第一笔罚款将于今年10月到期。