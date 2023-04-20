消息：意大利或愿退出一带一路计划 强化与台晶片合作

知情人士透露，意大利官员在与台湾官方私下会谈时暗示，他们可能愿意退出与中国大陆的合作计划，以寻求强化与台湾的半导体合作。

彭博社星期四（4月20日）引述不愿公开身份的知情人士报道，意大利工业部官员最近在台北与台湾官员讨论加强半导体生产和出口合作计划。他们对台湾官员表示，意大利或将放弃参与中国大陆的“一带一路”倡议。

知情人士称，相关决定将由总理梅洛尼拍板，但她尚未公开自己的最终立场。

意大利是唯一参与了“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国。尽管自谅解备忘录由时任总理朱塞佩· 孔特在2019年初签署以来几乎没有产生实际影响，但在中国与美国及其西方盟友关系紧张的背景下，它对北京而言具有高度象征意义。除非意大利选择放弃，否则该协议将在2024年自动续签。

意大利工业部发言人对上述消息不予置评。

意大利高官此行表明罗马愿意加深与台湾的关系。据台湾媒体报道，台湾将于今年夏天在米兰开设驻意大利的第二个代表处。

梅洛尼及其极右翼的意大利兄弟党官员，过去曾批评中国大陆在台湾问题上的立场。但自2022年底以右翼联盟领导人身份组阁以来，梅洛尼没有就此公开表态。本月较早时，意大利议员访问团在最后一刻取消了台北之行。