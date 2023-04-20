上海迪士尼一男子违规抽烟与工作人员起冲突被永久禁入

网传一名男子星期三（4月19日）在上海迪士尼乐园非吸烟区内抽烟被工作人员提醒后，与工作人员发生冲突。上海迪士尼接受媒体采访时说，抽烟男子将被永久禁止进入上海迪士尼度假区，其相关行为也已交由公安部门进一步调查。

根据澎湃新闻报道，网传视频显示，一名身穿白色T恤的男子在上海迪士尼乐园非吸烟区内抽烟，被一位工作人员提醒后，该男子突然发怒，称工作人员态度不好，要求她道歉。工作人员被逼哭和道歉随后离开，但该男子依然穷追不舍。警方随后赶到现场，男子突然倒在地上“躺平”。

上海迪士尼受访时说，在4月19日花车巡游路线上发生的事件中所涉及的游客将被永久禁止再进入上海迪士尼度假区，其相关行为也已交由公安部门进一步调查。上海迪士尼同时开展了各项工作，以做好对在事件中受影响的演职人员的安抚和支持。

网传信息还显示，最后上海迪士尼赔偿了男子250元（人民币，约50新元）代金券，下午的彩色庆典也取消了。

据了解，当天下午的彩色庆典受该事件影响确实被取消，但园方给代金券赔偿的消息不属实，上海迪士尼并未给出赔偿。目前，涉事男子正在公安部门接受进一步调查。

上海迪士尼表示，游客和演职人员的安全是工作重中之重。上海迪士尼提醒所有游客遵守各项游客须知，不容忍任何欺凌演职人员的行为以及其它影响游客与演职人员安全或度假区正常运营的行为，在必要时会采取法律手段。