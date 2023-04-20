台陆委会主委：ECFA若中止将破坏两岸关系

中国大陆商务部4月12日宣布将对台湾进行贸易壁垒调查，外界认为这将影响海峡两岸经济合作架构协议（ECFA）。台湾大陆委员会主委邱太三星期三（4月19日）说，若中止ECFA将给双方造成损失，破坏两岸关系。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，邱太三星期三在台湾立法院内政委员会列席报告时说，两岸政策不管谁执政，立场一贯，不冒进、不挑衅，致力维护两岸和平及稳定。陆委会本于职责，审慎应处各项风险和影响，捍卫“国家主权”和民主自由，与确保台湾的最大利益。

对于大陆早前无预警暂停台湾农渔产品及食品输销等问题，邱太三说，政府已启动相应措施，确保台湾农民及相关业者权益。针对大陆及两岸政经情势变化，陆委会持续办理资讯搜集与研析，评估对台影响，适时提供行政院农业委员会等相关机关预警或提醒，强化风险管控。

立委关切大陆日前对台展开贸易壁垒调查，是否影响ECFA？邱太三强调，ECFA实施以来，对两岸均有利，中止将造成双方损失及破坏两岸关系，经济部2020年5月已就如果陆方停止ECFA提出因应做法。

根据台湾陆委会星期三提供内政委员会立委的书面报告，台湾政府因应大陆可能中止ECFA做法，包括协助分散生产基地、全球布局、升级转型、健全台湾投资环境、参与区域经济整合等。