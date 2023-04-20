港立法会通过职安健修例 最高罚款增至1000万港元

香港立法会星期三（4月19日）三读通过《2022年职业安全及健康法例（杂项修订）条例草案》（职安健），循可公诉程序定罪，最高罚款金额增至1000万元（港元，下同，170万新元）。

综合中新社、《星岛日报》报道，港府公布，香港过去10年致命工业意外的数目一直维持在每年约20起，并没有下降趋势。社会普遍认为，原因之一是违反职安健法例的罚则偏低，未能反映罪行的严重性，也未能对违法者产生足够阻吓作用。

《职安健条例》超过20年未曾检讨，修例后包括将严重罪行可在较高层级法院审理，最高罚款由目前50万元，提升至1000万元；刑期就由一年提高至两年。法庭量刑时须考虑被定罪者的财务资料。至于以简易程序定罪，按三级罚款，雇主及雇员最高罚则，分别增加至300万元及15万元；检控时限也由6个月延长至9个月。

香港劳工及福利局局长孙玉菡与劳资双方议员在会议后见传媒，并指这次修例是香港在职安健方面踏出重要一步，体现香港多年来引以为傲的三方合作精神，即港府、劳方、资方携手，为了香港整体利益和广大“打工仔”的安全，求同存异，找到共识向前走，“这是我们进入良政善治新时代一个很好的示范”。

多名立法会议员也说，这次修例是香港职业安全发展的里程碑，过程体现各方互相信任，希望未来继续发扬这种良性互动文化。

孙玉菡星期四（20日）在电台节目上说，他相当高兴修例获得通过，虽然罚款金额上限较最初建议的5000万元低，但阻吓力已相当足够。

孙玉菡形容修例过程如同“坐过山车”，虽然过程惊险但最终安全到达终点。这项草案本月28日将正式实施，未来有大量宣传推广及巡查工作。他重申，过往修订草案建议的大原则是不能影响条例的阻吓性，令社会大众更重视职安健，惩罚是最后一步，最根本还是防止工业意外的发生。