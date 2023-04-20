蔡英文：台美接下来寻求签署全面自由贸易协定

台湾总统蔡英文说，台美贸易额屡创新高，且在21世纪贸易倡议取得重大进展，下一步将寻求签署全面自由贸易协定的可能性。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，蔡英文星期三（4月19日）晚间出席台湾美国商会（AmCham Taiwan）2023谢年饭时，作出以上表述。台湾行政院长陈建仁、美国在台协会（AIT）台北办事处长孙晓雅、台湾美国商会会长施立成等人都出席，到访台湾的AIT主席罗森柏格也受邀与会。

蔡英文说，过去六年来，台美双向贸易金额成长了近85%。去年台美双边贸易总额达1200亿美元（下同，1601亿新元），创下历史新高，台湾也成为美国第八大贸易伙伴。

她说，台湾也在去年吸引了超过130亿美元的外资进驻，创下近10年新高。台商去年对美投资金额更达10亿美元，相较前一年成长了128%。台美贸易及投资的大幅成长，凸显了台美互为彼此的优先贸易及投资伙伴。

蔡英文说，去年台美21世纪贸易倡议正式启动，此倡议涵盖领域广泛，有助台美发展更全面、实质和先进的贸易伙伴关系。去年11月在纽约首轮谈判后，第二轮谈判会议今年1月在台北举行。在关务管理及贸易便捷化、良好法制作业、服务业规章、反贪腐及中小企业等议题取得良好进展。双方也同意将透过视讯会议维持畅通的沟通管道，以尽速完成谈判。“下一步，我们将寻求与美国签署全面自由贸易协定的可能性”。

蔡英文最后保证，台湾对改善和维持稳健经商环境的承诺绝不会动摇。尽管面对来自中国大陆的挑战，台湾将持续秉持一贯谨慎的态度处理两岸事务，不会挑衅，而将与民主伙伴共同合作，以确保印太地区，特别是海峡两岸的和平与稳定。