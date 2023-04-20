中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月保持一致。中国LPR连续8个月保持不变。

根据澎湃新闻报道，本月LPR按兵不动在市场预期之内。一方面，作为LPR报价基础的中期借贷便利（MLF）利率在本月并未调整，4月200亿元（人民币，约40亿新元）的MLF超额续做规模，为近段时间以来的最低水平；另一方面，在信贷需求延续恢复以及银行息差仍承压的背景下，政策利率和银行LPR报价进一步下行的空间也在收窄。

在中国人民银行货币政策委员会一季度例会新闻稿中，央行在提及利率时，在肯定“贷款利率明显下降”的背景下，将降成本的要求从“推动降低”转变为“稳中有降”。

LPR在2022年的三个月份出现下调，1年期LPR和5年期LPR累计分别下降15个基点和35个基点，去年8月下调后，MLF和LPR就一直保持不变。

贷款市场报价利率（LPR）由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。