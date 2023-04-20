国民党吁政府尽快重启两岸观光

台湾在野党国民党星期四（4月20日）举行记者会，呼吁尽速开放台湾人组团赴陆旅游、放宽大陆人士到台专案申请规定、尽速与对岸协商重启两岸观光交流。

根据联合报报道，国民党召开“两岸不对话，观光受其害！吁开放组旅游团赴陆，尽速恢复两岸旅游”记者会，国民党文传会主委洪孟楷向蔡英文政府提出上述三点呼吁，并强调，两岸交流互动才能降低台海紧张情势。

台湾旅游发展促进协会理事长张桂铨在会上说，大陆市场仍禁止组团前往，让台湾旅游业无法前进大陆市场，他呼吁政府除了解除大陆旅游组团的限制令外，也要放宽陆客赴台专业交流部分，现在是邀请制，但审核条件非常严格，希望能放宽条件，“因为台湾有非常高比例的观光业者是针对大陆市场”。

台湾旅行业协会理事长黄文卿说，虽然没有限制个人赴大陆旅游，但民众自己买票到大陆集合旅游，若到大陆发生纠纷，质疑权益是否能受到保障。他呼吁政府重视业者希望开放组团赴大陆旅游的心声，并提供具体时间表，让业者能够超前部署。

台北市旅行商业同业公会副理事长柯牧洲指出，陆客来台有八成的目的是观光、一成五专业交流、二成是社会交流，陆客来台对台湾观光产业的帮助很大，他希望政府重视观光产业的生存权以及产业人员的生计权，唯有开放两岸旅游，才能真正和平保台，促进两岸更认识。

柯牧洲说，政府应该协助超前部署因应，提出具体的时间表，有了时间表才能预做规划；如果没有预告时间表，就会造成手足无措，人仰马翻，呼吁执政党要听到业界的声音。

洪孟楷说，当前亚洲各国在疫情之后都在进行拼观光的努力，韩国喊出三年后、2027年3000万人次观光旅游、新加坡喊出2024年恢复疫前观光人次，但台湾的观光局喊出今年破600万观光人次，以目前规划时间来讲，到年底仍有一段路要努力，更不用说何时才能恢复疫前的1000万观光人次。