台学者：大陆势将发展新舰载机阻美驰援台海

台湾国防部智库、国防院学者舒孝煌发表文章认为，因应福建号航舰弹射起飞需要，也为了未来与美军相关舰载机竞争，中国大陆势将发展一种新型舰载机，以阻止美国海军驰援台海或南中国海，并挑战美国在东亚的海上霸权地位。

舒孝煌4月17日发表在台湾国防安全研究院官网的文章指出，歼15为大陆目前唯一一型服役中的舰载战斗机，大陆原计划向俄罗斯采购Su-33但未达成，2001年自乌克兰获得Su-33的3号原型机，2009年完成首架歼15原型机，2010年5月6日首度在位于西安的中国飞行试验研究院测试滑跳甲板起飞。

文章介绍，歼15皆使用俄制AL31F发动机，不过发展初期并不顺利，不论使用自制或俄制发动机，常传出问题，另外也曾因飞控系统故障造成意外。歼15虽复制Su-33而来，但航电及战力应优于Su-33，歼15改为线传飞控系统，并配备脉冲都卜勒雷达，可能也有具备电子扫瞄雷达能力。

文章还说，辽宁号、山东号皆采用滑跳甲板设计，滑跳甲板上扬角度为14度，舰上共设计三个起飞点，其中两个长约100公尺，第三起飞点约190公尺。因没有弹射器辅助飞机加速，使得起飞总重受限。据公开资料显示，歼15均只携挂四枚飞弹。

文章还引述报道指，歼15满载燃料时仅可携带两吨武器，包括两枚鹰击83反舰飞弹、两枚霹雳8短程空对空飞弹（PL-8），或四枚空对空飞弹。根据大陆公布的照片，歼15仅携挂两枚短程、两枚霹雳12空对空飞弹，挂于机腹中线，目的似在减少起飞时的空气阻力。

文章分析认为，在没有另一型舰载机出现前，歼15仍将担负航舰空中保护责任，但大陆势将发展一种新型舰载机，一方面因应福建号航舰弹射起飞需要，另一方面则是未来为了与美军的F-35B或F-35C两型五代舰载机进行竞争。

由于大陆第三艘福建号航空母舰已下水，正进行舣装，由甲板配置看，该舰具有三个电磁弹射器，采用与美国航舰一样的“弹射起飞、拦阻回收”方式，原来的歼15已无法由福建号上起飞，大陆海军势需发展另一型新的舰载机。

文章指出，大陆海军对蓝水（开放海洋、部署舰队并能在远离基地的海域持续作战）扩张的野心，需要航空母舰及舰载航空部队的支持。其战略意义包括，使大陆海军真正走向蓝水，与美国海军在西太平洋抗衡、改变对台战略、真正威胁台湾东部防务，以及掌握南中国海制空权，并保障其由三亚湾部署的核动力战略潜舰安全、保护“一带一路”及其海洋交通线安全、强化其反介入以及区域拒止能力，阻止美国海军驰援台海或南中国海，并挑战美国在东亚的海上霸权地位。

文章最后说，外界对大陆打算建造多少航舰说法不一，日本媒体认为至2025年会达到七艘，大陆专家则说会部署四艘航舰。但舰载机是航舰中航空战力的关键核心，目前大陆仅有歼15可在舰上起降，未来若要组成环绕航空兵力为中心的航舰打击群，舰载机发展将扮演关键性角色。