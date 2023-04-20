台中经院下调台湾今年经济增长预测至2.01%

在俄乌战争未决、美中持续对抗等外部情势下，台湾中华经济研究院星期四（4月20日）预测2023年台湾经济增长2.01%，较上次预测值大幅下修0.71个百分点。

据台湾《联合报》报道，台湾中经院说，外部情势是此次预估下修主因，在俄乌战争持续僵持、美中两大阵营持续对抗、欧美抑制恶性通膨仍未达标、金融体系面临严苛考验情形下，2023年全球经济增长率将低于2022年，且国际贸易成长愈趋下滑。相对之下，台湾因后疫时期解禁与开放，扩增需求带来商机，致使增长模式呈现内温外冷。

台湾中经院预估今年台湾需求贡献经济增长2.23个百分点，其中民间消费、固定资本形成分别贡献2.08和0.08个百分点。国外净需求则因国际商品贸易增长走缓，贡献约负0.22个百分点。

台湾中经院院长叶俊显说，受全球贸易动能放缓、升息等不确定因素影响，台湾今年投资、输出输入表现都比去年差， 今年投资增长0.38%（去年6.24%）、输出0.06%（去年2.42%）、输入0.38%（去年4.5%）。

他分析，台湾今年消费约可增长4.64%，比去年3.59%好，主要是防疫措施松绑及物价较去年缓和，物价则有赖于油价及大宗原物料价格下降，但仍需注意境内供需，如房租及17项民生物资走势。

台湾中经院的预估也上修今年消费者物价指数（CPI）年增长2.18%，比去年2.95%低，为全球景气趋缓、需求降低等因素影响。中经院也说，中国大陆商务部日前宣布将对台展开的贸易壁垒调查，让两岸贸易争端升温，对台湾经济增长与出口表现，将有重要影响。