台积电Q1净利润同比增2.1% 环比减少30%

台积电星期四（4月20日）公布今年第一季财务报告，合并营收约5086亿3000万新台币（下同，约221亿7836万新元），第一季净利润约2069亿元，同比增加了2.1%，但环比减少30.0%，每股盈余为7.98元。

台积电公布的2023年第一季财务报告显示，与2022年同期相较，2023年第一季营收增加了3.6%，净利润与每股盈余均同比增加了2.1%。

不过，与前一季相较，2023年第一季营收减少了18.7%，净利润则减少了30.0%，创下近四年来最大的季度降幅。

一季度营业利润2312.4亿元台币，预估为2221亿元台币；一季度毛利率为56.3%，超出预期的54.4%；营业利益率为45.5%，超出预估的42.4％。

五纳米制程出货占公司2023年第一季芯片销售金额的31%；七纳米制程出货占全季芯片销售金额的20%。台积电表示，总体而言，先进制程（包含七纳米及更先进制程）的营收达到全季芯片销售金额的51%。

据台媒报道，在当天的财报电话会上，台积电CEO魏哲家表示，高雄设厂计划有调整，不过并非外传的撤出，而是“28纳米的计划会改成专注在更先进的制程。”

据了解，台积电对先进制程定义以七纳米以下产品为主，而非原先设定成熟制程的28纳米产品。

魏哲家说：“我们不认为高雄再做28纳米厂计划，是一个经济上考量最好的选择，所以我们改成做先进制程，也就是目前我们还很缺的产能，而且高雄和台南很近，可以互补，且更有弹性。”