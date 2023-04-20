德国车企宝马为疑似差别对待的冰淇淋事件致歉

德国汽车巨企宝马在本届上海车展卷入疑似差别对待的“冰淇淋事件”，并为此公开致歉。

据观察者网报道，上海车展“宝马mini区别对待中国和外国访客，拒绝给中国访客发冰淇淋”事件星期四（4月20日）引发关注。

有网民爆料称，上海车展宝马mini展台的工作人员在发放冰淇淋时疑区别对待中国和外国访客。该网民称，他们去参观车展，发现宝马mini展台的工作人员拒绝给中国访客发放冰淇淋，宣称已经没有了。但外国访客来领，不仅拿到了冰淇淋，工作人员还很贴心地教他们如何食用。当拍摄者上前领取时再度遭拒，给出的理由是“这是限量版冰淇淋”。

不少网民对事件表示不满，批宝马mini“双标”、“歧视”，“宝马mini”等词条星期四也登上新浪微博高位热搜。

极目新闻此前报道称，针对此事，宝马方面回应称：“这是一个误会，公司目前正在处理这件事。对工作人员管理不善，内部正在开会，会将工作人员培训落实到位。”

宝马MINI品牌星期四下午通过官方微博@MINI中国回应称，MINI发起的“上海车展现场礼-甜宠”活动本意是给逛展的大小朋友送上一份甜蜜，“因我们内部管理不细致和工作人员失职引起了大家的不愉快。对此我们真心道歉”。

MINI中国强调，他们将检讨自己并改善管理、加强内部培训，努力提供好的服务和体验，并再次真诚道歉。