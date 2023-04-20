中国外交部：美国经济金融政策已成为全球金融稳定最大挑战

针对国际货币基金组织发布的最新《全球金融稳定报告》指美国银行业动荡等因素加剧全球金融稳定风险，中国外交部发言人回应称，当前国际金融风险突出，同美国等发达国家货币政策激进调整密切相关。国际各方普遍认为，美国经济金融政策已成为全球金融稳定的最大挑战。

中国外交部发言人汪文斌星期四（4月20日）在例行记者会上说，全球金融稳定事关世界经济复苏发展成效和各国共同利益，需要各方共同维护。美联储去年以来激进加息，大幅推高了全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难，不利于世界经济稳定复苏和全球共同发展。

汪文斌说，有关研究报告显示，全球债务负担较重国家近一半的债务来自发达国家的商业债权人。去年以来美国等发达国家利率水平走高，显著加重这些国家的偿债负担，让他们陷入偿债的恶性循环、面临债务违约的突出风险。

汪文斌说，中方敦促美国等发达国家审慎评估自身经济金融政策的外溢影响，及时稳定市场预期，避免对全球金融稳定造成恶性冲击。

他也说，中方同时呼吁发达国家倾听广大发展中国家真实心声和紧迫需要，为面临困难的国家提供“真金白银”帮助，停止“口惠而实不至”和向他人推责，切实承担起维护全球金融稳定、促进世界经济复苏的应尽义务。