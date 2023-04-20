辽宁人大常委会原副主任孙国相一审被控受贿近9800万人民币

河北省廊坊市中级人民法院星期四（4月20日）公开开庭审理辽宁省人大常委会原党组副书记、副主任孙国相受贿案，孙国相一审被控受贿9765万余元（人民币，下同，约1893万新元）。

根据央视新闻报道，河北省廊坊市人民检察院指控：2008年至2018年，被告人孙国相利用担任辽宁省盘锦市人民政府代市长、市长，中共盘锦市委书记等职务上的便利，以及利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关公司在获得银行贷款、专项资金等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计人民币9765万余元。检察机关提请以受贿罪追究孙国相的刑事责任。

孙国相当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，58岁的孙国相1985年参加工作，1985年加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位。他曾任共青团丹东市委副书记、青联主席，共青团辽宁省委副书记、书记等职务，2008年任盘锦市副市长、代理市长职务，2010年任盘锦市委书记，2016年任鞍山市委书记。2018年任辽宁省人大常委会副主任、党组副书记。

去年6月2日，孙国相在任上落马。中央纪委国家监委去年8月发布通报指，孙国相授意私营企业主出钱跑官买官，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在获得银行贷款、专项资金等方面提供帮助，并非法收受巨额财物。经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙国相开除中共党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分。