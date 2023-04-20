李家超明天率团出访大湾区

香港特首李家超将在星期五（4月21日）率团出访大湾区四天。

香港政府新闻处星期四（20日）发布新闻公报，介绍上述行程。

根据公报，李家超将于明天（4月21日）率领香港特区政府及立法会访问团依次到深圳、东莞、佛山和广州四个大湾区城市，进行为期四天的访问。访问团由李家超担任团长，香港政务司司长陈国基和立法会主席梁君彦分别担任副团长。

访问期间，广东省和各市领导将与访问团会面，访问团将参访各地在创科、环保、青年发展、文化艺术和体育各方面的设施、企业和项目等，了解大湾区内地城市的最新发展和机遇。

李家超说，中国国家主席习近平近日到广东考察时说，大湾区在全国新发展格局中具有重要战略地位。港府积极支持这项重要战略，正不断加强与大湾区其他城市之间的联系，推动大湾区高水平合作和高质量发展，主动对接国家战略。

他也说，这次访问是本届港府和立法会首次联合到访大陆，是完善选举制度，落实“爱国者治港”原则以来的首次，也是自大陆与香港全面通关以来，香港首个到大湾区内地城市的大型访问活动。

李家超说，他率领港府官员和立法会议员一同参与访问行程，将更能共同深入和广泛了解大湾区内地城市的最新发展，让香港可更积极参与、推动和受惠于大湾区发展。

他说，港府官员和立法会议员四天访问会促进彼此的交流、互动和理解，在各司其职下增强配合，把落实“爱国者治港”推至更高台阶，一同为香港拼经济、拼发展、拼竞争力，推展更多利民利港措施。

李家超及访问团一行星期五将先抵深圳。其后三日，参加的立法会议员将分两组到访大湾区城市。两位副团长将各带领一组议员分别前往东莞及佛山，期间李家超会轮流参与两组的部分活动，之后访问团将同赴广州。

随团的港府官员包括香港政务司司长陈国基、政制及内地事务局局长曾国卫、环境及生态局局长谢展寰、商务及经济发展局局长丘应桦、创新科技及工业局局长孙东教授和特首办主任叶文娟等。