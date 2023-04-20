中国官方发文示警：从未批准设立“中国时间银行”

针对有网站发布“中国时间银行上市”等信息，且出现名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动，中国银保监会星期三（4月19日）发布消息称，从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪，请公众谨慎辨别。

中国银保监会在官方网站发布通告称，以“时间银行”命名网站、APP、微信公众号、自媒体账号等行为，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》等相关规定。银保监会已与国家网信办、工业和信息化部、市场监管总局联合发布《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》，在全国范围内开展了违法使用“银行”字样专项清理整治活动，部分违法行为已得到纠正。银保监会将会同有关部门常态化做好规范“银行”字样使用工作，清理虚假网络信息，整治违法违规行为，维护良好市场秩序。

在银保监会发布通告前，中国民政部已针对“时间银行”App号称持有的官方文件真伪情况发文示警。

民政部在声明中说，从未单独或联合印发过《“时间银行”十四五规划（2021-2025）国家战略项目》、《关于设立<时间银行志愿者协会>的实施办法》、《<关于建立时间银行线上云社区补贴制度>的通知》、《关于设立“时间币（TIME）”奖励机制规范细则》、《<进一步完善中国时间银行全国统一建设标准>的通知》，以上五个文件均系伪造。民政部也从未登记过名为“时间银行志愿者协会”的组织。

据介绍，所谓“时间银行”的运作模式大致为：将“时间”和“公益”挂钩，倡导社区成员把闲散时间加以积极利用，帮助有需要的人，把帮助所付出的时间以虚拟货币的形式存储起来，当自己有需要时从中支取“已存储时间”。

据中共中央党校主办的《学习时报》此前报道，“年轻存时间、年老享服务”——“时间银行”作为互助养老的一种新态势，近年来陆续在中国各大中心城市展开试点。“时间银行”互助养老模式的出现，为缓解养老服务供给紧缺，提高养老服务质量开辟了新途径。