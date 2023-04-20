台卫福部长下月率团出席世卫大会 争取穆斯林国家支持

第76届世界卫生大会将于5月21日至30日在瑞士日内瓦举行。台湾卫福部长薛瑞元将在下月率团参与，希望争取穆斯林国家的支持。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，七国集团（G7）外长会议星期三（4月19日）闭幕发表联合声明，再次强调台湾海峡和平稳定对国际社会的重要性，并支持台湾以正式成员、观察员或来宾等身份参加国际组织，包括世界卫生大会（WHA）和世界卫生组织（WHO）技术会议等。台湾卫福部长薛瑞元将于5月19日率团前往日内瓦，这次参与目标，是为拓展与更多中立、非相同理念的国家的交流，“我们需要多交朋友”，才有机会加入相关国际公卫组织。

作为世卫组织创始会员，台湾在1972年失去会员席位后，即无法参与世卫。自1997年起，台湾政府正式推动参与WHO案，经多年努力，世卫组织从2009年起，让台湾连续八年受邀以观察员身份参与世卫大会。蔡英文政府执政后，台湾自2017年起，已连续多年未能获邀与会。

台湾卫福部长薛瑞元星期三到立法院出席社会福利及卫生环境委员会专案报告及备询时说，他对G7支持台湾加入WHA及WHO深表感谢，也非常兴看到世界先进国家肯定台湾在卫生医疗的成就。

薛瑞元说，这次率团前往WHA，将把握机会与不是相同理念的国家互相交流，像比较中立的国家，如穆斯林国家等，除建立友谊外，也将邀请他们有机会到台湾参加国际会议。

薛瑞元也说，台湾需要多交朋友，才有机会加入相关国际的公卫组织，要得到更多支持，必须跨出这一步。他们此行同样会跟理念相近国家进行会谈，也将举办相关活动及论坛，积极拓展国际公卫医疗。