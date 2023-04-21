韩国召见中国大使抗议中方评论尹锡悦涉台言论

韩国外交部星期四（4月20日）召见中国驻韩大使邢海明，就中方评论韩国总统尹锡悦涉台发言表达抗议。

据韩联社报道，韩国外交部副部长张虎镇说，韩国总统尹锡悦提及国际社会反对依靠力量改变现状的通行原则，中国外交部发言人却对此作出了无礼评论，这是外交上的失礼行为。张虎镇强调，中方应努力不让这次事件给两国关系发展带来不必要的障碍。

韩国外交部稍早前向媒体分发立场文件，就中方评论韩国总统尹锡悦涉台言论说，这一评论令人质疑中国的严重外交失礼。

尹锡悦在前一天刊登的路透社专访中说，台海紧张局势因试图用武力改变现状造成，韩国和国际社会一道反对这种改变。台湾问题不单纯是两岸之间的问题，就像韩朝之间的问题一样，所涉及范围已超出本地区，只能将其视为全球性问题。

对此，中国外交部发言人汪文斌星期四在例行记者会上回应，解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人置喙。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。

他说，近年来，台海局势紧张的根本原因是岛内“台独”分子在境外势力的纵容和支持下搞分裂活动。“台独”行径与和平稳定水火不容，要维护台海和地区和平安宁，就要旗帜鲜明反对“台独”，反对外部干涉。

谈到韩朝问题与台湾问题的对比性，汪文斌说，朝鲜和韩国都是已加入联合国的主权国家。朝鲜半岛问题与台湾问题的性质和经纬完全不同，根本不具可比性，这是众所周知的事实。希望韩方切实遵守中韩建交联合公报精神，恪守一个中国原则，审慎处理台湾问题。