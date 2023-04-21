美议员推演台海战争 指需向台提供包括远程导弹在内武器

美国议员通过地图推演模拟中国大陆攻台作战，揭示这场战争会对全球造成“灾难性的经济后果”，并指为威慑中国大陆，美国需要在可能开战前向台湾提供包括远程导弹在内的武器。

据彭博社星期五（4月21日）报道，美国众议院新成立的美中战略特别委员会星期三（19日）花了两个多小时研究可能的情境，模拟了想象中大陆对台开战后的第一个月。该委员会关注的是中国对美国构成的军事和经济威胁。

该委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）说，如果中国试图武统，这场战争将对全球造成“灾难性的经济后果”。

加拉格尔说，“我们正处在中国大陆攻打台湾的最危险窗口，昨天的推演凸显了需要在任何危机开始前采取行动遏制中国大陆的侵略，并需要充分武装台湾，遏制战争是实现和平与稳定的唯一途径。”

一位不愿公开身份的知情人士透露，委员会得出的主要结论是威慑的重要性。议员们认为，需要在可能开战前向台湾提供任何所需的武器，特别是远程导弹。

知情人士也称，在推演中该地区的船运中止，供应链崩溃，全球市场将面临几乎难以想象的后果。

美国华盛顿智库战略与国家研究中心（CSIS）1月进行的另一场推演任务得出的结论，是中国人民解放军攻台会迅速失败，但台湾和美国海军也将付出高昂的代价。