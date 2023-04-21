宝马MINI再回应区别对待事件 称多余冰淇淋是预留给员工

德国车企宝马MINI品牌针对上海车展上宝马MINI展台区别对待访客一事再发声明，冰淇淋品牌Luneurs澄清他们只是供应方。

据观察者网报道，上海车展星期四（4月20日）发生宝马MINI品牌区别对待中国和外国访客，拒绝给中国访客发冰淇淋事件，引发网民议论。

宝马MINI星期五（21日）通过官方微博@MINI中国再次回应事件称，“除了每天发放300份冰淇淋外，我们还预留了非常少的一部分给现场非常辛苦的同事，大家视频里看到的四至五个“老外”就是同事，他们佩戴了员工胸牌。”

宝马MINI也称，“事件中的两位礼仪小姐姐也是刚踏入社会的年轻人”，恳请网民给她们多点宽容和空间。

冰淇淋品牌Luneurs星期四通过官方微博@Luneurs发声明说，该品牌未参与上海车展期间宝马MINI品牌活动的任何现场运营，仅是提供冰淇淋产品的供应方。

Luneurs也称，视频中出现的两位工作人员及其具体服务并非由他们负责，与品牌无关。

此前，宝马MINI星期四下午在官方微博声明称，因内部管理不细致和工作人员失职引起了人们不愉快，对此真心道歉，并强调他们正在检讨并改善管理、加强内部培训。

中国互联网上流传的视频显示，MINI展台星期三（19日）派发免费冰淇淋时，工作人员以派完为由，拒绝了中国访客领取冰淇淋的请求，却在随后向另一名询问的外国访客送上了冰淇淋。MINI区别对待中外访客引发中国网民不满，“宝马MINI”等相关词条星期四也登上微博热搜高位。