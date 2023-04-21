赴英招聘的医疗人才最快下季抵港

为纾缓公立医院人手流失情况，香港医院管理局本月初赴英国招聘医疗人才，暂发出逾100份有条件聘书，至少20人已签署。获聘者最快今年第三季赴港工作。

据香港《明报》报道，香港医管局本月初在英国伦敦举办招聘活动，吸引逾600名医科生及执业医生参加，逾350人表示有意回港发展，其中近半属香港永久居民并持获认可医学资格，即大致符合申请特别注册条件。

当时率团赴英招聘的香港医管局行政总裁高拔陞星期四（4月20日）在传媒讲座时说，大部分有意赴港者较年轻，不少是当地长大或在念中学时已离港，当中多数人关心赴港注册途径。

随团赴英的香港医管局总行政经理（医疗职系）关慧敏说，获聘者有一半刚完成实习，主要希望他们接受内科或外科等专科培训。

高拔陞称，聘书条件很基本，对方符合所填写的资历便可，局方会协助申请注册，相信全部人均符合条件。他期望获聘者最快今年第三季可赴港工作。

香港医管局拟在6月赴澳大利亚举行招聘活动，高拔陞说，届时没有目标吸纳哪个专科的医生，香港公营医疗服务量大，任何专科都缺人、需要聘用，受聘者也能获得培训。

关注病人权益的香港社区组织协会干事鸿昌称，香港公立医院各职级均缺人，赴港者有助纾缓情况，有望打破人手不足致工作压力大的恶性循环。不过，他认为要确保有足够专科培训人手和名额，若赴港医生未能接受培训，或令他们再度离港。