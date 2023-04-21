今年“五一”中国境内游订单量全线超越2019年

距离中国“五一”假期不到10天，平台上的机票、酒店、景区门票等境内旅游产品订单量均超过2019年同期水平。

据澎湃新闻4月21日报道，携程大交通市场搜索指数显示，截至目前，今年五一假期的境内机票搜索热度超过去年同期290%以上，是2019年同期的110%；住宿行业的火爆程度更是远超预期，五一黄金周境内酒店市场搜索热度已达2022年五一同期的九倍以上，相较2019年同期也增长近两倍。

飞猪数据显示，“五一”假期客单均价同比提升超30%；高星酒店预订量同比增长超14倍。

随着疫情隔离措施的解除，旅游市场从“周边短途游”回到“中长线游”。飞猪数据显示，中长线游订单占比高达九成以上。携程平台上，截至4月19日，长线出游订单占比接近70%，较2019年同期高出6个百分点。

途牛的数据显示，从出游天数来看，4-5天行程的出游人数占比达到了39%；其次是2-3天的行程，出游人数占比为26%；还有25%的用户预订了五天以上的出游行程。

从出游客群的情况来看，携程报告显示，游客年龄普遍更加年轻，“00后”首次超越“90后”，成为假日旅游的“主力军”。而从机票预订数据来看，假期亲子游订单占比近40%，较2019年同期提升59%。