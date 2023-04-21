比亚迪将在智利建造2.9亿美元的锂工厂

中国电动汽车制造商比亚迪在智利获得合格锂生产商资质，并计划在当地建造一家锂工厂。

锂是电动汽车电池的关键材料。目前智利是全球第二大的锂供应国。

据路透社星期五（4月21日）报道，比亚迪计划在智利北部安托法加斯塔地区建造一家2.9亿美元（约3.87亿新元）的比亚迪智利正极锂电厂（BYD Chile Lithium Cathode Plant）。

智利经济发展机构CORFO官网当地时间星期三（19日）宣布，智利政府已将比亚迪智利列为合格的锂生产商，以便其可以获得电池级碳酸锂配额的优惠价格。

CORFO 介绍称，比亚迪在智利是第一家为城市公共交通提供电动公交车的公司，这是促进电动汽车的公共政策的一部分。

截至星期五，比亚迪尚未回应置评请求。

据CORFO星期三发布的一份声明称，该工厂将使用碳酸锂作为原料，每年生产5万吨的锂铁磷酸（LFP）阴极，计划于2025年开始运营，并创造500个就业机会。

CORFO执行副总裁贝纳文特（Jose Miguel Benavente）说，“我们希望为促进锂价值链产品的生产提供有力支持。”

智利总统博里克（Gabriel Boric）在星期四（20日）承诺将国有化智利的锂产业，以推动其经济发展和保护环境。

彭博社在去年12月报道，比亚迪当时正在智利谈判参与一个采矿项目，并在申请加工许可。