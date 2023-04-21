柯文哲：台湾要提升实力 同时降低对岸敌意

台湾民众党主席柯文哲说，台湾要有一定程度的防卫力量，同时要想办法减少中国大陆的敌意。

据台湾中央社报道，柯文哲当地时间4月20日下午率团前往华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS），与CSIS中国国力计划主任林洋（Bonny Lin）等多名学者闭门会谈，会后接着出席智库公开活动，阐述他的外交与两岸政策。

谈到两岸关系，柯文哲说：“一个国家前途不能寄托在另一个国家善意上，一个完全没有实力的人，根本没资格上牌桌。”

柯文哲说，要备战才能不畏战，台湾还是要有一定程度防卫力量，自己实力要够强，同时要想办法减少对方敌意，增加善意，“若这两点做不到，平衡点就会一直偏向战争”。

至于如何提升实力，柯文哲说，役期从四个月延长至一年，但重点不是训练时间，而是训练内容。台湾也应诚实面对国防经费不足的问题，按照目前状况，若国防预算不到GDP的2%，是不够的。

他也指出，台湾想在军事上单独对抗中国大陆有困难，还是要加入军事安全组织。另外，既然台湾国防政策是吓阻，还是要发展不对称战力，但目的是要让对方不敢动手，不是真的要决胜负。

柯文哲说，最重要的是战争心理的准备。他说，俄乌战争打了一年，乌克兰还没有垮掉，说明它的意志力可以维持战争，台湾在这方面要有更强的心理准备。