中国外汇局：人民币跨境使用占比上升有助降低货币错配风险

中国国家外汇管理局副局长王春英说，人民币在跨境使用中的占比不断上升，将有助于降低在跨境交易中货币错配风险。

王春英星期五（4月21日）在国新办举行的一季度外汇收支数据新闻发布会上回答提问时，作出以上表述。

展望中国今年的外汇市场趋势，王春英说，从国内外经济形势发展趋势和中国外汇市场发展特点看，在宏观经济基本面和外汇市场内在韧性双重支撑下，中国外汇市场更有条件、更有基础保持稳定。

她指出，中国经济恢复向好，进一步夯实外汇市场平稳运行的内部基础。当前中国经济企稳回升，一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，这凸显了中国经济发展的韧性、潜力和活力，市场预期明显改善。今年以来，美联储紧缩货币政策幅度放缓，市场普遍预期美联储加息可能接近尾声，美元持续升值的动能减弱，中美利差倒挂程度趋于收敛，所以外部对中国的影响可能会减弱。

她说，中国外汇市场韧性逐步增强，可以更好地适应外部环境变化。人民币汇率弹性增强，市场主体对于汇率双向波动的认识、认知进一步深化，汇率预期更加平稳，汇率调节国际收支和宏观经济自动稳定器作用更加明显。

她也说，人民币在跨境使用中的占比不断上升，2022年接近50%，今年一季度占比进一步提升，这有助于降低在跨境交易中货币错配风险。汇率风险中性理念不断普及推广，更多企业通过各种宣传、学习多方面了解汇率风险管理的知识，对于汇率波动的适应性明显增强。

王春英最后说，总的来看，外汇市场成熟度和市场主体理性程度不断提升，已形成外汇市场稳定的内在积极因素。所以中国外汇市场更有基础、更有条件保持稳定。同时外部环境仍然存在不稳定、不确定因素，对此中国会继续加强统计监测，深入分析各方面影响因素，继续总结防范应对外部风险的经验，不断丰富宏观审慎管理和微观监管工具箱，全力维护中国外汇市场稳定和国家经济金融安全。