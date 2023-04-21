中国XBB.1.16本土病例未形成传播优势

中国国家疾控局公布，中国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。

据北京日报客户端报道，中国国家疾控局星期五（4月21日）介绍，XBB.1.16是冠病病毒奥密克戎重组毒株的一种，属于XBB家族，民间取名“大角星（Arcturus）”。

中国国家疾控局说，XBB.1.16是目前全球正在流行的600多种变异株之一，也是137种XBB亚分支之一。XBB.1.16在2023年1月首次被发现，随后在印度、美国、新加坡和澳大利亚等国家或地区流行，2023年3月5日被正式命名。XBB.1.16的S蛋白上的新增突变位点，使其比父代XBB.1更容易传播，且免疫逃逸能力与XBB.1.5相当。鉴于XBB.1.16相对于其他变异株的增长优势，世界卫生组织于3月22日指定其为监测变异株。

谈到该病毒在国内外流行情况，中国国家疾控局说，截至4月18日，全球至少有33个国家或地区报告了XBB.1.16变异株3647条（例），主要来自印度（63.4%）、美国（10.9%）和新加坡（6.9%）。3月以来印度报告的序列中XBB.1.16占比增长迅速，目前已成为印度主要流行株。美国目前流行的变异株中仍以XBB.1.5为主，但XBB.1.16和XBB.1.9.1近期占比均上升。由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，中国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加。中国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。

至于如何预防感染此病毒，中国国家疾控局说，目前疫苗接种或既往感染留存下的免疫力仍能为个体提供一定程度的免疫保护。当公众处于暴露环境、人员密集场所，或者接触脆弱人群时，仍建议佩戴口罩。同时，做好自我健康监测，尤其是高龄老年人和有基础疾病等脆弱人群应特别注意自我保护。