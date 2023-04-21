绿营指马英九赴希腊演讲头衔被矮化 马办称原本函件无误

台湾前总统马英九受邀出席在希腊举行的一场论坛，主办单位用“台北”前总统称呼马英九，被绿营立委批遭矮化。马英九办公室回应称，原本函件正确无误。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网报道，马英九受邀赴希腊参加第八届德尔菲经济论坛（Delphi Economic Forum）担任演讲者。主办单位称他为“台北”前总统，台湾行政院长陈建仁星期五（4月21日）受访时，直言这是严重错误，应该要马上予以更正，也建议未来要参加相关活动时，能够多加确认相关安排，这样才能够确保台湾的“主权”和尊严。

马英九办公室指出，马英九收到德尔菲经济论坛发出的邀请信，完整写出“中华民国”（Republic of China），“请陈院长（陈建仁）搞清楚状况”。

马英九办公室说，已就此事向对方反映，台湾外交部并主动积极与主办单位协调，马办对外交部勇于任事表达肯定，并强调站在民间的角度，“我们认为向国际发声至为重要，即便蔡政府无力处理，也不因此放弃站在民间立场为台湾发声的机会”。

民进党立委苏巧慧说，马英九先前才让不曾存在的“九二共识”复活，现在又让依然健在的“中华民国台湾”消失，一切都在在凸显国民党两岸论述与国际政策的荒腔走板，只敢向中国大陆卑躬屈膝，不敢向世界宣传台湾。

最新消息显示，德尔菲经济论坛官网已将马英九头衔将原来的“台北”前总统，改为台湾前总统。