安以轩丈夫陈荣炼涉不法经营赌博等罪判刑14年

澳门德晋集团前主席、台湾艺人安以轩的丈夫陈荣炼，涉嫌不法经营赌博、诈骗和洗黑钱等34项罪名成立，星期五（4月21日）被判监禁14年。

据《澳门日报》报道，陈荣炼去年1月传出涉澳门赌博大亨周焯华洗钱案在澳门被捕并羁押。澳门司警当时说，陈荣炼主要涉嫌操控集团非法经营网上赌博。去年9月，陈荣炼被控在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，案件去年12月5日开审。

陈荣炼案在今年3月8日迎来结案陈词，案件星期五宣判。澳门初级法院最终裁定陈荣炼34项指控罪成，包括一项黑社会罪判刑10年、加上24项在许可地方内不法经营赌博等罪，并罚合计14年徒刑。

此案共有九名被告，只有被羁押的陈荣炼星期五出庭，他全程表现冷静。

主审法官林炳辉在庭上说，陈荣炼被指控的83项罪名，当中包括39项在许可地方不法经营博彩罪，经法庭确认改为24项；德晋集团的电脑、伺服器和大量文件均助证公司有“赌底面”（台面下对赌交易）业务，伺服器65万条赌博纪录中逾3400条涉及“赌底面”。

至于黑社会罪方面，林炳辉称，陈荣炼负责创立和领导集团，其余四名被告推广、资金转移和管理财务等工作，利用六家赌博企业的德晋贵宾会名义接受投注，以高码佣吸引赌客“赌底面”，隐瞒真实博彩投注额造成博企和澳门特区政府的损失，则构成相当巨额诈骗罪，公司内部则有多个账户接受“赌底面”还款，并在多次内部转账后转移至陈荣炼和其他被告的账户名下。

至于其他被告，主审法官林炳辉经庭审认定，王佩琼、张秀碧、廖永亨、李达泉以德晋贵宾会名义，成立长期有组织、稳定地以不法赌博作为不法利益的集团，分别负责“赌底面”及账房、处理资金帐户及资金转移、推广电投及“赌底面”及获得电投系统，管理集团财务，触犯一项黑社会罪；加上相当巨额诈骗罪等罪成，分别合计被判刑10年、10年、11年和七年。

第五嫌犯陈锦志、第七嫌犯蔡伟振、第八嫌犯李满星及第九嫌犯谭桂嫦，基于证据不充分，全部罪名不成立。

陈荣炼等人有20天时间提出上诉，陈荣炼在判决未确定时维持羁押。其代表律师梁瀚民说，仍要研究判词，以及和当事人沟通，未透露会否上诉。