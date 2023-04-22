习近平主持深改委会议 强调支持民营经济发展是一贯方针

中共总书记习近平主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，通过《关于促进民营经济发展壮大的意见》。会议强调，支持民营经济发展是中共中央一贯方针，要着力优化民营经济发展环境，并引导促进民营经济人士健康成长。

据央视网报道，也是中央全面深化改革委员会主任的习近平星期五（4月21日）下午主持召开会议，他强调要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手，把准方向、守正创新、真抓实干。

会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》、《中央全面深化改革委员会2023年工作要点》。

会议再次强调支持民营经济发展，并称这是中共中央的一贯方针。会议指出，要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，引导民营企业在高质量发展中找准定位，通过企业自身改革发展、合规经营、转型升级，不断提升发展质量；充分考虑民营经济特点，完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项优惠政策精准直达，切实解决企业实际困难；也要把构建亲清政商关系落到实处，引导促进民营经济人士健康成长。

在推进企业科技创新方面，会议指出，要坚持系统观念，对技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化全链条整体部署，对政策、资金、项目、平台、人才等关键创新资源系统布局；也要聚焦国家战略和产业发展重大需求，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。

会议强调，新时代10年，中共推动的改革是“全方位、深层次、根本性”的，取得的成就是“历史性、革命性、开创性”的，全世界没有哪个国家和政党，能有这样的政治气魄和历史担当，敢于大刀阔斧、刀刃向内、自我革命，也没有哪个国家和政党，能在这么短时间内推动这么大范围、这么大规模、这么大力度的改革，这是“中国特色社会主义制度的鲜明特征和显著优势”。

会议也提到要加强改革调查研究，多到矛盾问题集中的地方和部门去，深入基层、走进群众，体察实情、解剖麻雀，既深入研究具体问题，又善于综合各方面情况，在总体思路和全局工作上多动脑筋、多下功夫。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李强、王沪宁、蔡奇出席会议。