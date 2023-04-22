韩国回应中方玩火自焚之说：盼谨言慎行

针对中国外交部长秦刚星期五（4月21日）的涉台发言，韩国外交部回应，韩国政府将始终一贯坚持基于互相恪守国格和礼仪、相互尊重、互惠互利的精神，推进韩中相互合作的立场，希望中方也能给予响应，谨言慎行。

据韩联社报道，中国国务委员兼外交部长秦刚星期五出席“中国式现代化与世界”蓝厅论坛论坛开幕式并发表主旨演讲时说，最近经常听到一些奇谈怪论，声称中国“试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状”、“破坏台海和平稳定”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“在台湾问题上玩火者，必自焚”。

韩国总统尹锡悦日前在路透社专访中就台海紧张局势表示，台海紧张局势因试图用武力改变现状造成，韩国和国际社会一道反对这种改变。因此有观点认为，秦刚的表述或针对尹锡悦此番言论。

对于尹锡悦上述专访内容，中国外交部发言人汪文斌星期四（20日）在例行记者会上说，解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人置喙。韩国外交部重申，此发言属于严重的外交失礼行为，令人无法容忍。韩国政府坚持“一个中国”的原则不变，中方不应歪曲问题的本质。

韩国外交部副部长张虎镇星期四晚上召见中国驻韩大使邢海明，就中方评论尹锡悦涉台发言表达抗议。

对于韩国政府认为中国有关韩国总统发言的表态是外交失礼，并召见中国驻韩大使表达抗议，汪文斌星期五在例行记者会回应，针对韩方就台湾问题发表的错误言论，中方已分别在北京和首尔向韩方提出严正交涉，全面阐述中方立场。

汪文斌并强调，一个中国原则是中韩关系的政治基础，要求韩方恪守中韩建交联合公报精神，在台湾问题上谨言慎行。希望韩方切实恪守一个中国原则，同中方一道以实际行动维护中韩关系健康稳定发展。