台南市前经发局长涉贪被起诉 蓝营要求赖清德先道歉才有资格选总统

台南市经济发展局前局长陈凯凌涉贪被起诉，国民党要求民进党主席赖清德先向台湾民众道歉，才有资格参选2024年总统选举。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，陈凯凌不只涉贪，更被爆出接受厂商性招待，被检方依贪污、财产来源不明、洗钱等罪起诉，还疑似涉及光电利益的贪渎案，正另案侦办中。

国民党发言人林家兴星期五（4月21日）说，台南前市长、民进党主席赖清德应该出面向社会大众说清楚讲明白，先对全民严正道歉才有资格谈参选总统。

林家兴质疑，陈凯凌过去担任过陈其迈、陈菊、郑文灿、林智坚与黄伟哲等多名民进党大咖的重要干部，民进党对其劣行都不知情？令人担忧陈凯凌的低劣政客行径是否随着民进党污染全台湾。请问身为民进党主席、又曾担任台南市长的赖清德，难道还要当作事不关己吗？

林家兴认为，民进党长期执政的台南已沦为绿营治理惨况的最糟糕示范区，“清廉勤政爱乡土”口号全都做不到，实际上“贪腐怠政害乡土”，台南更已成为光电黑金利益的禁脔。曾号称要“打造大台南光电城”的赖清德，做起来却变成打造“大台南黑金城”，这种治理成绩还想选总统害台湾？

国民党副发言人吕謦炜指出，陈凯凌不仅向营建业者索取金钱，还要求业者找酒店喝花酒、接受业者性招待，种种荒诞行径，不仅违背政务官的高道德要求，更已突破法律的红线。

台南地方检察署星期四（20日）依贪污及洗钱防治条例对涉嫌收受贿赂的陈凯凌提起诉讼。

陈凯凌被检举在七股科技工业区开发案中，利用经发局局长职务之名，向从事营建工程的黄姓业者前后收受现金贿赂、喝花酒及性招待等不正当利益近200万元（新台币，下同，约8.7万新元）。他还被控以购屋名义，与建商合议超贷诈得296万元。陈凯凌去年12月22日被捕，一直收押至今。