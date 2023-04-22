中国地方政府涌向发债市场 令资金紧张局面加剧

中国地方正在加剧货币市场资金紧张的局面，因地方政府势将发债规模提高到去年6月以来的最高水平，为刺激计划筹资。

据彭博汇编的数据，地方政府本月已经发行了3910亿元人民币（下同，约757.26亿新元）债券，其中不包括用于再融资的债券，而计划中的发债规模将促使本月的发债总规模达到5127亿元人民币。

货币市场流动性指标均显示受压。隔夜回购利率连续六天上涨，而七天银行间利率过去一个月一直小幅走高，与通常在春节假期后回落的趋势相反。这促使中国央行2月17日向银行体系投放了6320亿元人民币，创下单日净投放规模纪录新高。

Pantheon Macroeconomics Ltd.的首席中国经济学家瑞格利（Duncan Wrigley）在研究报告中写道：“短期利率上涨可能反映了地方政府举债，地方政府计划在3月份预算案之前发行的债务规模高于通常水平......这是财政支持前置。”

彭博社报道称，地方政府急于筹资只是造成资金紧张的因素之一。随着经济重新开放，对贷款的需求不断增加，银行系统已经出现资金短缺。债券发行激增，进一步加剧了借贷成本波动，这可能阻碍复苏。

地方政府可能势将进一步提振发行规模，因地方政府动用更多的2023年专项债提前批额度。据广发证券基于省级预算汇编的数据，2023年新增地方债提前批额度达到了2.62万亿元人民币。该额度将允许地方政府在3月份国家预算获中国全国人大会议正式批准前使用部分年度配额。

广发证券分析师刘郁在研究报告中写道：“预计2023地方债发行仍将保持前置节奏，且提前批额度为历史最高，一季度或将面临较大发行压力。”

中国财长刘昆上周在一篇文章中写道，中国今年财政收入增幅可能会比较温和，将“合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围”，以促进经济增长。