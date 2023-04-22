港协口头警告举重总会涉去年亚锦赛播错国歌事件

香港体育协会暨奥林匹克委员会星期五（4月21日）说，该会就去年12月在亚洲健力锦标赛发生的播错国歌事件，向香港举重健力总会发出口头警告。

据《明报》报道，香港举重健力总会早前说，去年在迪拜举行的亚锦赛，香港代表到达后已向主办单位提供正确版本的中国国歌。当大会播错国歌时，香港队代表连炜桢随即以“Ｔ”字手势叫停。

港协暨奥委会星期五说，去年12月12日收到香港举重健力总会就播错国歌的调查报告，同日与总会代表会面检视报告及商讨改善措施，经向政府报告和商讨同意，向总会作口头警告。

对于相关惩处，香港举重健力总会星期五称暂无回应。被问及是否同意以口头警告惩处的理据，香港文化体育及旅游局同天称暂无补充。

去年11月亚洲七人榄球赛韩国站也曾发生播错国歌及区旗出错事件，港协之后公布处理国歌和区旗指引，包括运动员要以“Ｔ”字手势向主办机构示意反对等。港协星期五回复查询称，有关事件发生在制定指引前，而去年11月制定指引后已举办简介会，提醒各体育总会提升对播放国歌的重视程度。

至于香港男子冰球队今年2月在波斯尼亚参加世锦赛，发生主办方赛后播错国歌事件，港协早前要冰协在5月4日前就未能按指引处理国歌，以及企业管治改善方案提交书面解释。港协星期五称，暂未收到冰协的报告，会在收到后审视内容。