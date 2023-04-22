台积电季报欠佳或为其美国投资谈判增添阻力

全球最大代工芯片制造商台积电的最新业绩证实，半导体行业面临着严峻的前景。该公司的利润疲软，可能也使其与美国的大规模芯片投资谈判难上加难。

据《华尔街日报》报道，星期四（4月20日）公布的数据显示，在截至3月份的三个月里，台积电收入按美元计算较上年同期下降了5%，环比下降了16%。

台积电为苹果公司和英伟达供货，是行业领头羊，该公司正在与华盛顿方面进行谈判，争取获得美国政府的一笔大规模补贴。美国国会最近批准美国政府对芯片行业提供补贴。

报道称，就台积电在美国亚利桑那州进行大规模投资的计划而言，一个关键症结是，如果该公司接受美国联邦资金，超额利润，即回报高于预测的部分将需要与美国政府分享。这样的要求使补贴政策在政界更容易被接受，但在经济低迷的周期中可能会让公司难以接受，尤其是考虑到建设尖端芯片工厂前期所需的巨额资本支出。

台积电预计，该公司今年的资本支出将下降至320亿至360亿美元（下同，约427至481亿新元）之间，与2023年初的预期持平。该公司去年的资本支出为363亿美元。资本支出缩减的程度最终将取决于经济低迷的持续时间。

台积电还预计本季度的销售将继续低迷。按其预期的中间值计算，以美元计算的收入将环比下降约7%，同时利润率也将缩水。台积电预测，2023年全年的收入将同比下降低至中个位数的百分比。

虽然台积电的利润仍然超过了标普全球市场财智分析师的预期，但其黯淡的前景提醒人们，芯片行业的困境不是一朝一夕的问题。

半导体公司仍在消化大量库存。根据摩根士丹利的数据，到2022年底，半导体供应链中的公司存货周转天数为132天，历史平均水平约为85天。

同时，消费者对小型设备的需求似乎仍然疲软。根据研究公司Canalys的数据，2023年第一季度，全球智能手机出货量同比下降12%。国际数据公司的数据显示，个人电脑的销售较上年同期下降了29%。来自云计算的需求也在放缓。

中国大陆的重新开放有所帮助，但不足以扭转局面。最近一个季度，来自大陆的收入占台积电总收入的15%，前一个季度为12%。

世界上很多制程最先进的芯片是台积电制造，且该公司的市盈率相对较低，远期市盈率为15倍，相比之下，费城半导体指数则为近27倍。但该股必须应对地缘政治方面的不确定因素：该公司的业务主要在台湾，而台湾本身又是全球战略热点之一，而且该公司还必须应对华盛顿方面的压力。

台积电强大的技术和市场地位是不可否认的，但其所属行业的地缘政治色彩越来越浓重，而且地处一个危险的地区。这些不利因素看起来可能不会很快消散。