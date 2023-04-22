崔天凯：中美交流须做到相互尊重言而有信

中国前驻美大使崔天凯说，中美之间的交流要不受影响，必须做到相互尊重和言而有信。

崔天凯星期五（4月21日）在蓝厅论坛会场接受中国央视旗下微信公众号《玉渊谭天》专访谈及中美关系时，作出以上表述。

他说，中美作为世界前两大经济体，也都是联合国安理会常任理事国，在世界上有各自的重要性。这两个国家之间按理说应该有更多的交往，包括政府之间和高层的交往；这种交往应该相当频繁和经常，但现在很难做到。

崔天凯认为，这当中涉及两个问题，即能否真正做到相互尊重和言而有信。

他说，两个国家之间交往跟两个人之间交往一样，如果不是平等相待，相互尊重，如何继续交往。但美国有些人的习惯思维就是要强势对付你，言下之意他是强势，要把对方打成弱势。用他们的话说要从实力地位出发来和你交往，老是这种心态，不能平等相待，不能尊重对方，怎么交往。

崔天凯引用中国一句古话“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧”，即智者、仁者和勇者无需每天把实力挂在嘴上，这么说可能正是心里没底的表现。“我觉得这是影响中美交往，包括高层交往一个很重要的原因。”

此外，崔天凯指出，能否做到言而有信也会影响中美交流。他说，现在经常看到的现象是，中美之间正式交往，甚至是相当高层级的交往，美国表态讲了几个不，几个无意，回过头马上提升跟台湾的官方关系，继续卖武器给台湾，甚至帮台湾搞国际空间，然后抹黑中国，与中国脱钩断链，制裁中国企业等。

崔天凯说：“你说的一套做的一套，何以取信于人？如果官方的高层沟通会晤，你说的话不能取信于人，这些交往还有什么意义？我觉得这两个问题如果不解决，会继续影响中美之间的交流。”

对于美方近期释放希望对话信号，中美高层对话是否有必要，能解决什么问题，崔天凯说，不对话肯定解决不了问题。对话如果没有诚意，不能平等相待，也不见得能解决问题。

至于美国财长耶伦星期四的中美经济关系演讲中谈及国家安全问题，美国为何要将国安问题摆在中美贸易关系前的重要位置，崔天凯说，美国现在实际上把国家安全的概念泛化了，什么都扣上国家安全。但国家安全应该是个有明确定义的概念，如果什么都是国家安全，真正的国家安全上哪里去了？这种泛化是很有害的，也维护不了美国真正的国家安全。

崔天凯认为，美国现在有这个政治需要，他要打压中国，要跟中国脱钩断链，要拿什么东西来证明他需要做这些，就拿国家安全，一个大帽子一扣，说你这违反市场规律，违反世贸组织的规定，但科技发展应该要大家合作。