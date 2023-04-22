北京长峰医院火灾 39人在院治疗四人危重

北京长峰医院火灾事故发生三天后，在院治疗伤病员达39人，其中危重四人、重症17人。

北京长峰医院星期二（4月18日）发生火灾事故，已造成29人死亡。长峰医院院长等12人已被刑事拘留。

据北京日报客户端报道，“4·18”火灾事故伤病员转运入院后，北京市紧急成立现场医疗救治指挥部，加大医护力量调配和ICU床位供给，抽调精干力量，迅速组建救治专家组。截至星期五（21日）下午2时，在院治疗伤病员39人。其中危重四人、重症17人、病情平稳18人。

四名危重伤病员平均年龄82.3岁，多患有心功能不全、高血压、糖尿病、冠心病、脑梗死、室壁瘤等基础性疾病；17名重症伤病员平均年龄74.5岁，多患有肺癌、肾癌、继发性癫痫、慢性支气管炎、慢性心衰、帕金森综合征等基础性疾病。

为全力救治伤病员，北京市统筹调配全市优质医疗资源，集中精锐专家力量，发挥专业学科优势，协调协和医院、中日医院、北大人民医院、朝阳医院、宣武医院、积水潭医院等医院的重症、呼吸、心内、内分泌、骨科等学科的国家级和市级专家，进驻救治医院，逐一现场会诊，制订个体诊疗方案，对危重、重症伤病员一人一策一专班。

在专家组分析评估研判的基础上，结合伤病员病情和各医院救治能力，截至目前，危重伤病员由安贞医院收治两人、协和医院一人、天坛医院一人；重症伤病员由宣武医院收治五人、天坛医院四人、解放军总医院第一医学中心三人、电力医院两人、解放军总医院第五医学中心南北院区各一人、丰台医院一人。实施每日专家会诊、跟踪监测病情、持续跟进指导，确保危重、重症伤病员得到及时有效救治。

北京市将继续密切关注伤病员病情变化，组织专家组持续做好伤病员的巡诊会诊，实施专人照护值守，实时调整治疗方案，全力以赴做好医疗救治。