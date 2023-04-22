海航2022年亏损超202亿元人民币

中国海航控股星期五（4月21日）发布2022年年报，实现营收228.64亿元（人民币，下同，约44.28亿新元），同比大幅减少32.76%；归母净利润为亏损202.47亿元，去年为47.21亿元，同比止盈转亏。

据财新网报道，与其他航司相似，受2022年冠病疫情影响，海航各运营指标均大幅下降。旅客运输量2107万人，同比下降49%；货邮运输量24.03万吨，同比下降37.64%；飞行班次19.48万班次，同比下降41.40%；飞行小时46.62万小时，同比下降39.12%。

因此，海航控股各项运营收入也降幅明显，运输收入为205.55亿元，同比下降33.49%。其中，中国国内营业收入同比下降近四成，国际及地区营业收入则实现正增长超四成。辅营收入23.09亿元，同比下降25.41%。

成本方面，虽然2022年航油价格增长，但其航油成本未增加，较2021年小幅减少1.14%。总体成本比2021年减少近两成。

资产方面，海航控股期末总资产为1381.14亿元，较2021年末减少3.59%；负债总额为1376.55亿元，资产负债率为99.67%，较2021年末上升7.33个百分点。

报道称，海航控股的总体财务状况在机场航运企业中排名较低，盈利能力和偿债能力较弱，但现金流相对优秀。

此外，海航控股主要控股参股的九家公司也都在2022年亏损。亏损最多的为云南祥鹏航空，2022年营业收入27.09亿元，净亏损22.73亿元。福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空、山西航空、长安航空等都不同程度亏损，其中三家资不抵债。

海航控股称，2023年，公司将主要面临汇率波动风险和航油价格波动风险。特别是其大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算，并且外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司业绩产生影响，未来汇兑损益具有较大的不确定性。

海航控股表示，将聚焦海南、北京、广深、成渝等核心市场，同时稳步推动国际航线有序恢复，加密具备持续经营能力和高成长性的重点航线，加大日韩、东南亚等周边国家短程航线拓展力度，同步完善国际航线中转配套网络。