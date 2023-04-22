陆媒称海军宣传片暗藏震慑“台独”等意涵

中国大陆解放军在海军成立74周年之际发布海军官方形象片，大陆媒体分析指，宣传片信息量巨大，暗藏震慑“台独”等三大意涵。

据《环球时报》报道，星期六（4月22日）正式发布的海军官方形象片《蛟龙行动》时长六分多钟，通过蛟龙突击队员执行一次紧张惊险的演训行动，呈现海军各兵种联合立体作战的战斗力。

报道称，这是海军连续三年在成立纪念日之际发布专题宣传片，今年的宣传片中也暗含三个“彩蛋”。

首先，宣传片中国产航母，075型两栖攻击舰、055型万吨驱逐舰等一起亮相。

海军研究院大校副研究员唐莉就此分析说，强军十年，海军高质量推进以航母编队、核潜艇、两栖作战编队等新域新质力量为重点的海上力量体系建设，加速远海远域、新型军事力量融入作战体系综合运用，全面提高海上威慑和实战能力。

其次，宣传片显示，入列不到四年的山东舰航母的甲板上摆放了21架歼-15战斗机。

唐莉分析，航母的主要战力来源之一就是其搭载的舰载机，通过宣传片画面可以看到，山东舰几乎满载舰载机、进行实战演练，“表明该舰已初步形成一定战斗力，可以遂行各种任务。”

最后，在宣传片末尾，指挥员发出指令“全体陆战队员注意，立即发起作战行动”，“火力打击完成，全体都有，准备登陆”。而在此前，指挥员已提及，“战斗警报，立即执行作战任务，目标西太海域”。

报道称，这是一个充满想象空间的结尾，必然的第一联想就是海军陆战队正在模拟登岛作战，而台湾位于西太海域，海军陆战队是两栖精锐作战力量，在“维护国家主权安全和领土完整、维护国家海洋权益、维护国家海外利益方面肩负着重要职责”。

报道认为，这一信息“震慑的是‘台独’分裂势力，敲打的是外部干涉势力”。