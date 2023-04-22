香港财政司长：港府积极筹备在港股通增设人民币柜台

香港财政司司长陈茂波说，港府正积极筹备在港股通增加人民币柜台，为离岸人民币股票的发行和交易带来新的催化剂。

据香港政府新闻处发布的新闻稿，陈茂波星期六（4月22日）出席第五届粤港澳大湾区金融发展论坛并致辞。

他说，香港拥有全球最大离岸人民币资金池，去年底在港的人民币存款总额接近一万亿元（下同，1936亿新元），占全球总额的六成。全球约七成半的离岸人民币支付款额经香港处理。港府会全力建设好离岸人民币的生态系统，提供更多以人民币计价的投资渠道和工具，强化离岸人民币资产风险管理业务，优化相关的市场基建，以把握这个庞大机遇，并助力稳慎推进人民币国际化。

陈茂波说，与人民币国际化并肩而行的，是中国大陆和香港两地金融市场互联互通的深化和扩容。经过多年的发展，沪深港通全年的成交额由2014年的不到2000亿元人民币，增加至去年的接近30万亿元人民币。债券通、跨境理财通、交易所交易基金（ETF）纳入互联互通标的、利率互换通等，近年相继宣布和落实，除了进一步丰富内地和国际投资者的资产配置选择外，也为他们提供更多风险管理工具，进一步巩固国家金融市场有序开放的进程。

他说，今年3月，沪深港通正式把符合条件的上证和深证股票纳入“北向通”，以及把符合条件的外国公司股票纳入“南向通”，具有里程碑意义。一方面，有助大陆企业取得国际资金，另一方面，有利香港吸引优质的国际企业来港上市。目前，港府正积极筹备在港股通增加人民币柜台，致力为离岸人民币股票的发行和交易带来新的催化剂。这些举措，都会进一步巩固香港作为国际一流的筹融资平台、以及通往大陆和国际市场双向门户的桥樑角色。

陈茂波指出，粤港澳大湾区经济实力强大、产业基础雄厚、创科氛围活跃、经济融合度高、联动力强、人员交流紧密，正朝着世界一流湾区的地位迈进。展望未来，香港和大湾区兄弟城市可以强强联手，优势互补，借助金融的力量促进彼此经济朝更高质量发展，贡献国家在金融领域的更高水平开放。