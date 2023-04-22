浙大学生因辱华言论被拒录公务员？官方：主动放弃名额

网传浙江大学一名学生在报考公务员时，因曾发表“辱华”言论被举报，后被拒绝录用为公务员，当地官方证实事件，称这名学生是主动放弃录取。

据每日经济新闻报道，有网民星期四（4月20日）发文称，浙江大学有学生在报考公务员时被举报，揭露其在上学期间在学校内部论坛发表辱华言论。

根据网民的举报信息，何某某研究生毕业于浙江大学电气工程学院与控制研究所，4月11日已公示其考录绍兴市新昌县乡镇（街道）的公务员。

举报者认为，何某某考上了新昌县的乡镇公务员，且正处在公示期，而他在学生时期曾经发表过辱华言论，要求组织部门对其进行调查。

网传的一份针对举报材料的官方答复显示，新昌县委组织部会同纪检监察组成工作小组，在4月13日赴浙江大学，与该校电气工程学院党委副书记、相关知情老师谈话，并查阅相关档案资料，查实何某某2019年曾在浙江大学校内论坛CC98发表辱华言论，产生严重负面影响，被学院通报批评，并取消当年度奖学金及荣誉称号。

考察组因此认为何某某政治素质不合格，不宜录用为公务员。何某某本人在4月14日主动提出放弃公务员录用资格，4月17日提交了放弃声明。

上述消息在社交媒体引起讨论，相关话题也在星期五（4月21日）登上微博热搜榜。

浙江省绍兴市新昌县委组织部工作人员星期五回应称，确有此事，已经处理，目前该生已主动放弃名额。工作人员还说，若该生不放弃名额，则会按规定处理，后期不会对此事进行通报。

据报道，当地招考录用信息中的2023年新昌县各级机关单位招录公务员入围体检人员名单显示，何某某笔试和面试成绩优秀，总成绩排在所招类别第一名。