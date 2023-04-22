云南一家族因姓氏罕见全村改姓鸭

云南丽江一支以鸟为图腾的家族姓“nià”，因为姓氏罕见，全村村民改姓“鸭”。

据封面新闻报道，“因姓氏太罕见全村集体改姓鸭”的话题星期五（4月21日）登上微博热搜，阅读量达1.4 亿。星期五晚，两名“鸭”姓村民受访时证实情况属实。

据了解，“nià”是上下结构，上半部分是少了一横的“鸟”，下半部分是“甲”。由于当前的电脑系统无法识别，“nià”姓村民办理二代身份证时，只好将这个字拆分为“鸟”和“甲”二字，从而组成了鸭子的“鸭”。

村民鸭新贵受访时说：“因为电脑里没这个字，系统识别不了。你不改，出门不方便，坐火车坐火机，啥票都买不了。”至于是谁最先提出将“nià”写成“鸭”，他并不清楚。

另一村民鸭正高说，记得小时候曾听村里长辈讲过关于“nià”的来源，“老一辈讲过我们的姓氏源于对鸟的崇拜，可能跟打猎有些关系。”

他透露，由于“鸭”姓无法寄托传统nià姓的真正含义，“现在的小孩出生后基本都跟妈妈姓。”鸭正高的孩子就随母姓。“要是姓鸭的女孩子嫁到男方家去，小孩就随男方姓。”

鸭正高也曾跟几个好友讨论过“nià”的问题，“还是想回归nià姓，不能丢掉老祖宗传承的宝贵姓氏。但他们不知道去哪里反映，所以每次讨论都无疾而终。

得知全村改姓一事登上微博热搜，鸭正高有些欣喜：“证明越来越多的人关注这个问题，也许能找到一个合适的解决办法。”