中国“五一”假期日均旅客列车开行预计破万

中国“五一”假期期间，日均开行旅客列车将达到1万零500余列。

据中新社报道，中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）星期六（4月22日）称，针对“五一”小长假运输期间火车票预售情况，4月27日至5月4日假日运输期间，全国铁路安排日均开行旅客列车将达到1万零500余列，增开旅客列车1500多列。

国铁集团客运部负责人介绍，今年“五一”小长假是春节后的第一个较长假期，旅客出行需求旺盛，呈现假期首尾长途客流多、中间短途客流多、出行时段高度集中等特点。从铁路12306预售情况来看，截至4月22日14时，铁路部门已售出“五一”小长假运输期间火车票4657万张，热门方向车票紧俏。

为做好旅客出行服务，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，加大运力投放：一是实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车将达到1万零500余列，较日常增加1500余列；二是增加长途运力投放，增开跨铁路局长途旅客列车156列；三是优化动卧列车开行，增开5月2至4日上海虹桥至佛山西、上海虹桥至广州南、上海虹桥至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等区间双向动卧列车36列；四是增加短途运输能力，组织各铁路局集团公司根据管内客流动态加开列车，精准实施“一日一图”，最大限度满足短途旅客出行需求。