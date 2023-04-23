中国副外长就尹锡悦涉台言论向韩大使提严正交涉

中韩两国就韩国总统尹锡悦的涉台言论，连日来爆发激烈口水战。中国外交部公布，副外长孙卫东星期四（4月20日）就此事向韩国驻华大使提出严正交涉。

中国外交部星期天（23日）在官网公布，孙卫东奉命向韩国驻华大使郑在浩提出严正交涉，强调尹锡悦的涉台言论完全不可接受，中国表示严重关切和强烈不满。

孙卫东说，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，解决台湾问题是中国人自己的事，绝不允许任何势力插手干涉。

孙卫东指韩国领导人将台湾问题同朝鲜半岛问题相提并论，并说朝鲜半岛问题与台湾问题性质和经纬完全不同，根本不具可比性，中国敦促韩国恪守一个中国原则，在台湾问题上谨言慎行。

尹锡悦在路透社星期三（19日）刊发的专访中说，台海出现紧张局势是因试图用武力改变现状，韩国和国际社会一道坚决反对这样的改变。

他还说：“台湾问题不仅是中国（大陆）和台湾之间的问题，而是和朝鲜问题一样，是一个全球问题。”

这番言论被解读为青瓦台公开表态台湾问题非中国内政，引发中韩隔空交锋。中国外交部发言人汪文斌20日回应说：“台湾问题纯属中国内政……不容他人置喙。”

韩国外交部同日严厉批评北京的上述评论是令人质疑中国国格的严重外交失礼，韩国副外长张虎镇当晚召见中国驻韩大使邢海明提出强烈抗议。

中国国务委员兼外长秦刚星期五（21日）在蓝厅论坛上发表主旨演讲时，警告“在台湾问题上玩火者必自焚”，并不点名说，最近经常听到一些奇谈怪论，声称中国“试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状”“破坏台海和平稳定”，这些言论“违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的”。