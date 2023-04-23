港财政司长：希望消费券为社会带来积极乐观气氛

香港财政司司长陈茂波说，新一轮消费券上周刚发放，希望能加固经济复苏势头，为香港社会带来积极乐观气氛。

据星岛日报报道，陈茂波星期天（4月23日）发表网志，指过去一周带同相关政策局和金融监管机构的负责人，拜会了中央十多个部委和机构，也到北大演讲并跟师生和校友交流。

陈茂波说，他与不同部委和机构会面期间，介绍了香港经济和金融的近况和发展，以及在创科发展方面的阶段性成果和未来工作重点，特别讨论了“粤港澳大湾区”，以及香港在新时代、新阶段下，推动高质量发展的三大工作方向，包括数字经济、互联网3.0，以及国际绿色科技及绿色金融中心。

陈茂波说，在今年的几次访问中，都特意到当地的大学跟学生交流，推介香港的优势和吸引之处，加深学生对在香港生活和工作的认识，并鼓励他们来港寻求事业发展，他说，此行的北京大学，属全球知名学府，本科生在毕业后基本已符合“高才通”的资格，可以来香港工作。

陈茂波又说，为了推动香港经济蓬勃发展、增强动能，政府正通过不同的渠道，加强宣传推广，“面向旅客，我们有Hello Hong Kong活动及不同的宣传推广攻势；面向本地市民，‘开心香港’活动系列也启动在即，我们在上周也刚发放了消费券，冀加固经济复苏的势头，并为社会带来更多积极乐观的气氛”。

他说，香港的经济正逐步改善，“让我们抓紧机会、全速推动经济的高质量发展，为社会开创新气象，共同建设一个更繁荣、更美丽、发展更包容普惠的社会”。