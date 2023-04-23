中国驻法大使质疑原苏联加盟国主权 引起波罗的海三国不满

中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体访问时，质疑脱离原苏联独立的加盟共和国主权，引起波罗的海地区三国的不满，三国要求中方作出解释。

综合路透社、香港《南华早报》和爱沙尼亚国家广播电视台（ERR）报道，卢沙野在法国电视台LCI星期五（4月21日）播出的节目上，回答有关俄乌战争的问题，在谈到克里米亚的归属时，卢沙野说：“这取决于要如何看待问题……这并不是那么简单。”

卢沙野说，克里米亚一开始是俄罗斯的，后来是时任苏联领导人赫鲁晓夫（Nikita Khrushchev）把克里米亚给了乌克兰。

节目主持人之后说，根据国际法，克里米亚是属于乌克兰的。对此，卢沙野回应说，从国际法上来讲，甚至原苏联的加盟共和国也没有有效地位，因为没有国际协议可以落实它们的主权国家地位。

卢沙野的上述言论引起波罗的海三国的不满。拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkēvics）对此在推特上写道：“考虑到中国驻法国大使就国际法和国家主权发表难以接受的言论，拉脱维亚外交部已召见在里加的中国大使馆授权代办，要求在星期一（24日）作出解释。”

林克维奇斯早前在另一则推文中说，除了作出解释之外，拉脱维亚也要求中国完全撤回这番言论。

爱沙尼亚和立陶宛官方也说，他们将分别召见驻爱沙尼亚的中国大使，以及驻立陶宛的代办，要求他们作出解释。

爱沙尼亚外长萨克纳（Margus Tsahkna）也在推特上驳斥卢沙野的言论，称其“错误评论，并且错误解读历史”。

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）则写道：“如果有人仍想要知道为什么波罗的海国家不信任中国的‘乌克兰和平调解工作’，这里有一位中国大使辩称，克里米亚是俄罗斯的，我们国家的边界没有法律依据。”

爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和乌克兰都曾是原苏联加盟共和国，在1990年代初宣布独立。

法国在星期天说，全力声援经过几十年压迫后获得独立的盟国。

法国外交部发言人说，包含克里米亚的乌克兰，在1991年获得包括中国在内的整个国际社会承认。

发言人补充，中国将需要作出澄清，表明中国大使的评论是否代表中国的立场。