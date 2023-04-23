浙江嘉兴市确定不拆除金庸图书馆

已故武侠小说作家金庸生前在他的家乡浙江捐资兴建的金庸图书馆，被列入地方政府机构的征收计划名单，有可能会被拆除。在中国网民发文请求不要拆除图书馆后，图书馆所在的浙江嘉兴市已确定不拆除这座图书馆。

嘉兴市住房和城乡建设局官网3月28日刊登了《2023年市级国有土地上房屋征收计划表》。综合澎湃新闻和东方网旗下的“纵相新闻”报道，计划表显示，坐落于嘉兴学院北校区地块的金庸图书馆可能将被拆除。

有中国网民星期六（4月22日）在“六神磊磊读金庸”微信公众号上写道，金庸图书馆具有独特意义和价值，“希望有关方面能重新考量、再行论证、高水平规划，看看图书馆有没有保留的可能”。这篇文章发表后，引起了民众关注金庸图书馆的去留。

当地记者星期天（23日）以普通市民身份致电嘉兴市文化广电旅游局，办公室工作人员告诉记者：“我们局里也一直在呼吁和建议相关部门不要拆，目前市政府已经确定不拆、原址保留，接下来就是研究如何运营的问题。”

嘉兴市南湖区政府新闻办公室之后在“南湖发布”微信公众号上公布，金庸图书馆作为具有特殊价值的文化载体，有其不可替代性，具体保护利用方案正在优化论证之中，“方案制订过程中还将继续广泛征询和听取社会各界的宝贵意见”。

公开资料显示，嘉兴学院金庸图书馆是金庸捐资300万港元建造而成，1992年12月2日动工，1994年1月竣工，同年4月3日开馆启用。 在1994年4月3日的落成典礼上，金庸又捐赠港币20万，为金庸图书馆购置图书。