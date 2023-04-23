中国通报42例XBB.1.16 张文宏：要做好药物储备

中国疾控中心本周通报监测到42例XBB.1.16，比上周大幅增加。对此，中国国家传染病医学中心主任张文宏呼吁要做好药物储备，并建议脆弱人群再次接种疫苗。

据北京日报报道，中国疾控中心星期六（4月22日）公布全国冠病感染最新情况。与4月15日公布数据相比，新监测到12种本土重点关注变异株。其中，监测到42例XBB.1.16，而上周（4月15日）监测到的仅有15例。

XBB.1.16是冠病病毒奥密克戎重组毒株的一种，属于XBB家族，俗称“大角星（Arcturus）”。由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，中国近期输入病例中XBB.1.16的占比也有所增加。

中国家疾控局于21日表示，中国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。

据每日经济新闻报道，张文宏在20日的“感染免疫高峰论坛（2023年度）”上说，如果冠病病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染，一般规模不大。但如果下一波病毒的变异有效突破了人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就会形成感染高峰。

他呼吁，应对冠病二次感染，需关注脆弱人群，做好药物储备。他也建议脆弱人群在6个月以后再次接种二价或一价疫苗。

张文宏说，仍需进行抗病毒小分子药物的储备，并且建立起可以在48小时内及早治疗的模式，以便市民就近到社区卫生中心测抗体或抗原，并给予相应的药物。

对于冠病病毒是否会流感化的问题，张文宏回应称，冠病病毒的亚型是取代式的，不会基因重组，而流感每年会出现很多亚型，变异株更多，波动性更大。冠病病毒会一直存在，但存在感没那么强，最终是否会流感化，取决于后期变异的特征。