中国美术学院教师被指长期抄袭 校方：正在核查

中国美术学院油画系的一名教师在网上被曝涉嫌抄袭外国艺术家作品长达10年。校方回应称，已经上报给教育部门，目前正在核查中。

综合《星岛日报》与《环球时报》报道，小红书账号“脏艺术DirtyArt”于19日发文指中国美术学院教授徐跋骋涉嫌长期抄袭外国艺术家作品。

该账号称，在深圳OCT当代艺术中心（简称OCAT深圳）的“在林中路上：OCAT十八週年典藏展”中看到，参展画家、中国美术学院教授徐跋骋的作品与美国艺术家卡赞坚（Jim Kazanjian）的作品“堪称原封不动”相似，经过翻查徐跋骋过往作品，发现大量“复刻”。

该账号分析称，徐跋骋的抄袭史可能超过10年，近期作品仍然直接、大量描摹英国艺术家盖文（Seana Gavin）等人。

盖文得悉被抄袭后4月20日在社交媒体平台Instagram发帖称：“我非常震惊地得知，中国的一位艺术家、艺术教师徐跋骋公然剽窃我的作品！我已经发现他的六幅画明显抄袭我的作品。他的画作售价高达10万美元（约13.35万新元）⋯⋯他的假货需要被曝光，不要买他的作品。”

一名中国美术学院绘画艺术学院的工作人员称，学院方面已得知此事，并已经上报给了教育部门，目前正在核查中。

据公开资料，今年40岁的徐跋骋在2013年获中国美术学院油画系硕士学位，2014年被德国贝尔艺术基金会评为该年“最具潜力青年艺术家”。他在2015年获得牆报艺术家优秀奖，2016年获“艺术8青年艺术家奖”提名，现为中国美术学院油画系第二工作室教师。