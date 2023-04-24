中国专家称五一假期带来冠病大规模感染可能性小

对于中国“五一”长假期间人员流动增加是否会带来新一波冠病疫情，专家分析认为，由于人员外出及聚会增多，感染人数有可能会增加，但不太可能造成大规模流行。

据中国新闻网星期一（4月24日）报道，部分中国网民近日在社交平台晒出抗原阳性照片，称自己“二阳”了，一些地区也出现新增的XBB.1.16变异株病例。

对于近期的疫情趋势，首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗说，由于不少地方已经宣布可以不戴口罩，再加上即将到来的“五一”假期，人员外出及聚会可能增多，因此感染人数有可能会增加。

他说，近期可能会增加感染风险的人群主要是之前没有感染过的、或者没有打疫苗的以及免疫力低下的。

香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁说，“五一”假期人员流动的增加最多造成疫情的小幅上升，中国目前不存在冠病大规模流行的土壤或条件。

李侗曾分析，从当前的住院比例、病患重症发生率来看，没有发现较之前有明显变化。XBB.1.16变异株致病率和之前相比也未见有所增加。

金冬雁称，最近中国国内发现已经传入的XBB.1.16毒株是BA.2衍生的毒株，致病性没有明显提高，无需过度担心。从全球多个国家和地区冠病疫情趋势来看，未来因XBB.1.16引起疫情在局部或全球大规模暴发的可能性微乎其微。